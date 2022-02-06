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Сертификация "Северного потока-2" зависит от геополитики, - Макогон

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 14:19
Сертификация "Северного потока-2" зависит от геополитики, - Макогон Фото: гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua com)
Автор: Сергей Новиков

Сертификация газопровода "Северный поток-2" зависит от комплекса фактора, в том числе от геополитического. Гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон заверил, что Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире "Украина 24".

"Конечно, "Северный поток-2" создает значительную угрозу для Украины, и мы прилагаем максимум усилий для борьбы с этим газопроводом. Но хотел бы сказать, что сертификация - это бюрократический процесс, который реализует немецкий регулятор. Кроме того, будет привлечена Европейская комиссия, и наша задача - принимать активное участие в этом процессе и не позволить этот газопровод сертифицировать. Будет ли он сертифицирован или нет, это зависит от комплекса фактора, включая геополитический", - отметил Макогон.

Напомним, ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли Россия в Украину. Если сценарий вторжения будет реализован, то против России введут мощный пакет санкций, который включает остановку газопровода.

До этого в Еврокомиссии заявили, что проект российского газопровода "Северный поток-2" не соответствует энергетической политике Евросоюза.

Отметим, в его сертификации принимает участие "Нафтогаз Украины". Киев опасается, что запуск нового газопровода лишит Украину транзита российского газа.

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Северный поток-2 Сергей Макогон
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