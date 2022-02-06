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У США виключають запуск "Північного потоку-2" протягом наступних місяців

Автор: Сергій Пишкін

У Сполучених Штатах Америки переконані у тому, що "Північний потік-2" не розпочне роботу ще протягом наступних місяців. Назвали газопровід важелем для Вашингтона, а не для Кремля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Північний потік - 2" - це важіль для нас, а не для Володимира Путіна. Ви сказали про зупинку "Північного потоку - 2", але він так і не був запущений. Газ по ньому зараз не йде і не йтиме протягом кількох місяців. Це зокрема завдяки дипломатії Сполучених Штатів", - заявив Салліван.

Також радник президента США з національної безпеки зауважив, що якщо Російська Федерація все ж вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України - експлуатація "Північного потоку-2" ніколи не почнеться.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у листопаді 2021 року, Німеччина призупинила сертифікацію газопроводу. Пізніше у Берліні пояснили причину свого рішення.

Тим часом гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зауважив, що сертифікація газопроводу залежить від низки факторів.

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Сполучені Штати АмерикиПівнічний потік-2