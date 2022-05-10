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США не исключают попытку России аннексировать Донбасс, - Госдеп

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Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 01:41
США не исключают попытку России аннексировать Донбасс, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области. Оккупанты могут провести там фиктивный референдум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что российская власть пытается легитимизировать оккупацию.

"Мы знаем российский сценарий, который был использован в Крыму и на востоке Украины. Российские власти в попытке предоставить своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", - заявил Прайс.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о подготовке российских оккупантов провести фейковый "референдум" в Херсонской области.

Разведка США сообщала, что Россия попытается присоединить к своему составу оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Планирует это осуществить уже в середине мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения любых фейковых "референдумов" на захваченных российскими оккупантами территориях они не будут признаны Украиной и миром, а также усложнят возможные переговоры Киева с Москвой.

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