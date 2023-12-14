UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США і Великобританія посилили санкції проти ХАМАС

Фото: проти ХАМАС посилили санкції США і Британія (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати та Великобританія запровадили додатковий раунд санкцій проти осіб, які пов’язані з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стверджується, що в ході МЗС Великобританії 

Санкції проти ХАМАС

27 жовтня Сполучені Штати запровадили другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансових мереж, пов'язаних із терористами ХАМАС.

Попередній раунд санкції США проти ХАМАС було введено 18 жовтня. Тоді обмеження запровадили проти десяти ключових членів ХАМАС та фінансових посередників у Газі та інших місцях, включаючи Судан, Туреччину, Алжир та Катар.

Також санкції проти ХАМАС ввела Японія. Токіо заморозив активи групи людей, пов'язаних з угрупованням.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиВеликобританія