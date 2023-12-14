США і Великобританія посилили санкції проти ХАМАС

Стверджується, що в ході МЗС Великобританії

Санкції проти ХАМАС

27 жовтня Сполучені Штати запровадили другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансових мереж, пов'язаних із терористами ХАМАС.

Попередній раунд санкції США проти ХАМАС було введено 18 жовтня. Тоді обмеження запровадили проти десяти ключових членів ХАМАС та фінансових посередників у Газі та інших місцях, включаючи Судан, Туреччину, Алжир та Катар.

Також санкції проти ХАМАС ввела Японія. Токіо заморозив активи групи людей, пов'язаних з угрупованням.