Японія вводить санкції проти членів ХАМАС

Японія оголосила про замороження активів групи людей, пов'язаних з угрупованням ХАМАС. Токіо запроваджує обмежувальні заходи вперше з початку нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Санкції застосовуються щодо дев'яти осіб, у тому числі членів палестинського бойового угруповання ХАМАС, та пов'язаної з нею компанії.

Тих, хто потрапили до списку обмежувальних заходів, Японія вважає причетних до збору коштів для ХАМАС, пояснили в Міністерстві закордонних справ країни.

Санкційні заходи вже набули чинності. Вони пішли за аналогічними обмеженнями, введеними Сполученими Штатами Америки в середині жовтня щодо окремих осіб та компаній.

Як заявив головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на прес-конференції, Токіо продовжить розглядати питання щодо запровадження додаткових санкцій "з точки зору боротьби зі збором коштів для тероризму".

Хто саме потрапив під санкції

За даними МЗС Японії, обмеження введено щодо дев'яти осіб із Палестини, Судану, Єгипту та Йорданії. Один із них має подвійне громадянство Туреччини та Йорданії.

В американському Міністерстві фінансів зазначали, що вони є "ключовими членами ХАМАС, оперативниками та фінансовими посередниками".

За даними Міністерства фінансів США, фірма під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company є компанія, що базується в палестинському анклаві в секторі Газа і надає послуги грошових переказів та обміну віртуальної валюти.

Санкції проти ХАМАС

Раніше повідомлялося, що 27 жовтня США запровадили другий раунд санкцій проти ключових посадових осіб та фінансових мереж, пов'язаних із терористами ХАМАС.

Нагадаємо також, що попередній раунд санкції США проти ХАМАС було введено 18 жовтня. Тоді обмеження запровадили проти десяти ключових членів ХАМАС та фінансових посередників у Газі та інших місцях, включаючи Судану, Туреччину, Алжир та Катар.