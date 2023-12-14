США и Великобритания ужесточили санкции против ХАМАС

Утверждается, что в ходе МИД Великобритании

Санкции против ХАМАС

27 октября Соединенные Штаты ввели второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с террористами ХАМАС.

Предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар.

Также санкции против ХАМАС ввела Япония. Токио заморозил активы группы людей, связанных с группировкой.