США и Великобритания ужесточили санкции против ХАМАС

Соединенные Штаты и Великобритания ввели дополнительный раунд санкций против лиц, связанных с палестинской боевой группировкой ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Утверждается, что в ходе МИД Великобритании
27 октября Соединенные Штаты ввели второй раунд санкций против ключевых должностных лиц и финансовых сетей, связанных с террористами ХАМАС.
Предыдущий раунд санкции США против ХАМАС был введен 18 октября. Тогда ограничения ввели против десяти ключевых членов ХАМАС и финансовых посредников в Газе и других местах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар.
Также санкции против ХАМАС ввела Япония. Токио заморозил активы группы людей, связанных с группировкой.
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