США і Україна створили далекобійний аналог "Шахеда" з ШІ: що відомо

Повідомляється, що безпілотник під назвою ALM-20 здатен долати відстань до цілі у 1600 км і має вагу бойової частини 45 кг. Наведення здійснюється візуально за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

У компанії заявили, що дрон вже пройшов повноцінні випробування, які "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".

ALM-20 може наводитись на ціль і уражати її навіть при збої супутникової навігації завдяки системі навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion.

Згідно з опублікованим Artemis зображення дрона, зовні він схожий на Shahed-136. ALM-20 має носову камеру, додаткові антени та електричний двигун. Крім того, його виробництво буде масовим.

Дрон-камікадзе ALM-20 (auterion.com)

"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - йдеться у заяві компанії.

Виробничі лінії з'являться в Україні, США та Німеччині, а масштабування випуску дозволяють налагоджені партнерські відносини з виробниками.