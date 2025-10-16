США и Украина создали дальнобойный аналог "Шахеда" с ИИ: что известно

Сообщается, что беспилотник под названием ALM-20 способен преодолевать расстояние до цели в 1600 км и имеет вес боевой части 45 кг. Наведение осуществляется визуально с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

В компании заявили, что дрон уже прошел полноценные испытания, которые "включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземное срабатывание".

ALM-20 может наводиться на цель и поражать ее даже при сбое спутниковой навигации благодаря системе навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion.

Согласно опубликованному Artemis изображению дрона, внешне он похож на Shahed-136. ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и электрический двигатель. Кроме того, его производство будет массовым.

Дрон-камикадзе ALM-20 (auterion.com)

"Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленного на совместное производство в больших масштабах" - говорится в заявлении компании.

Производственные линии появятся в Украине, США и Германии, а масштабирование выпуска позволяют налаженные партнерские отношения с производителями.