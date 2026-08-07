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США і Україна модернізують С-300 через дефіцит ракет Patriot, - ЗМІ

12:57 07.08.2026 Пт
3 хв
Чи зможе оновлений С-300 хоч частково замінити ракети до Patriot, яких бракує?
aimg Лев Шевченко
Фото: С-300 (Юрій Бірюков)

Через масштабні витрати ракет Patriot у війні між США та їхніми союзниками й Іраном Вашингтон більше не може повноцінно постачати ці системи Україні. Одним із способів частково компенсувати нестачу стане спільний українсько-американський проєкт з модернізації старих ракет С-300, який має запрацювати вже наприкінці цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми PBS NewsHour.

Чому Patriot стало катастрофічно не вистачати

За словами відставного полковника армії США Роберта Гамільтона, президента дослідницького центру Delphi Global Research Center, до війни у США налічувалося приблизно 2330 ракет для Patriot, а зараз залишилося близько 800 — тобто американські запаси скоротилися майже на дві третини.

Причина — активне витрачання цих ракет під час конфлікту з Іраном, зокрема для захисту союзників у Перській затоці.

Експерт зазначив, що зараз США виробляють близько 600 ракет Patriot на рік і є однією з трьох країн, що їх виготовляють, поряд із Німеччиною та Японією за ліцензією. Є контракт вартістю 58 мільярдів доларів на нарощення виробництва до 2000 ракет на рік, однак перші поставки за ним очікуються не раніше початку 2029 року, а повністю контракт буде виконано лише до 2032-го.

Через це, за словами Гамільтона, Вашингтон змушений зберігати наявні запаси для інших театрів воєнних дій — Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, — і навіть перенаправляє на власні потреби ракети, які вже викупили та оплатили європейські партнери.

За весь час повномасштабної війни Україна отримала лише близько 600 ракет Patriot — на відміну від партнерів у Перській затоці, які, за спостереженнями українських фахівців, витрачали по чотири-вісім перехоплювачів на одну балістичну ракету, тоді як українські військові навчилися збивати цілі співвідношенням один до одного.

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С-300 та інші альтернативи: чим латають діру в обороні

Одним із напрямів, які мають частково компенсувати дефіцит, Гамільтон назвав спільну ініціативу США та України з модернізації старих ракет С-300 (або новішого варіанта цієї системи) з покращеними характеристиками. За його словами, цей проєкт має запрацювати ближче до кінця поточного року, хоча йдеться про порівняно невеликі обсяги — сотню-дві ракет на рік.

Другим напрямом експерт назвав французько-італійський комплекс SAMP/T, подібний за призначенням до Patriot: Франція вже оголосила про намір передати Україні дві батареї цієї системи цього року, а в довгостроковій перспективі Париж і Рим планують нарощувати такі поставки. Водночас Гамільтон підкреслив, що всі ці ініціативи розраховані на місяці й роки, а не на швидке вирішення проблеми.

Він також звернув увагу на дефіцит далекобійних ударних ракет — армія США фактично вичерпала запаси ATACMS, а їхнього наступника PrSM використала майже наполовину. За його словами, це створює додаткове навантаження на інші театри, де Сполученим Штатам може знадобитися зброя цього класу, і підвищує ризики у разі одночасних конфліктів у кількох регіонах світу.

Раніше РБК-Україна писало, що майбутнє виробництво Patriot в Україні стане однією з пріоритетних цілей для російських атак, хоча оборонна промисловість уже адаптувалася працювати в умовах постійних ударів.

Також повідомлялося, що США продовжують переговори з Україною щодо спільного виготовлення ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, попри сумніви президента Дональда Трампа щодо доцільності такої співпраці.

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