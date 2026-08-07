США і Україна модернізують С-300 через дефіцит ракет Patriot, - ЗМІ

Через масштабні витрати ракет Patriot у війні між США та їхніми союзниками й Іраном Вашингтон більше не може повноцінно постачати ці системи Україні. Одним із способів частково компенсувати нестачу стане спільний українсько-американський проєкт з модернізації старих ракет С-300, який має запрацювати вже наприкінці цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми PBS NewsHour.
За словами відставного полковника армії США Роберта Гамільтона, президента дослідницького центру Delphi Global Research Center, до війни у США налічувалося приблизно 2330 ракет для Patriot, а зараз залишилося близько 800 — тобто американські запаси скоротилися майже на дві третини.
Причина — активне витрачання цих ракет під час конфлікту з Іраном, зокрема для захисту союзників у Перській затоці.
Експерт зазначив, що зараз США виробляють близько 600 ракет Patriot на рік і є однією з трьох країн, що їх виготовляють, поряд із Німеччиною та Японією за ліцензією. Є контракт вартістю 58 мільярдів доларів на нарощення виробництва до 2000 ракет на рік, однак перші поставки за ним очікуються не раніше початку 2029 року, а повністю контракт буде виконано лише до 2032-го.
Через це, за словами Гамільтона, Вашингтон змушений зберігати наявні запаси для інших театрів воєнних дій — Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, — і навіть перенаправляє на власні потреби ракети, які вже викупили та оплатили європейські партнери.
За весь час повномасштабної війни Україна отримала лише близько 600 ракет Patriot — на відміну від партнерів у Перській затоці, які, за спостереженнями українських фахівців, витрачали по чотири-вісім перехоплювачів на одну балістичну ракету, тоді як українські військові навчилися збивати цілі співвідношенням один до одного.
Одним із напрямів, які мають частково компенсувати дефіцит, Гамільтон назвав спільну ініціативу США та України з модернізації старих ракет С-300 (або новішого варіанта цієї системи) з покращеними характеристиками. За його словами, цей проєкт має запрацювати ближче до кінця поточного року, хоча йдеться про порівняно невеликі обсяги — сотню-дві ракет на рік.
Другим напрямом експерт назвав французько-італійський комплекс SAMP/T, подібний за призначенням до Patriot: Франція вже оголосила про намір передати Україні дві батареї цієї системи цього року, а в довгостроковій перспективі Париж і Рим планують нарощувати такі поставки. Водночас Гамільтон підкреслив, що всі ці ініціативи розраховані на місяці й роки, а не на швидке вирішення проблеми.
Він також звернув увагу на дефіцит далекобійних ударних ракет — армія США фактично вичерпала запаси ATACMS, а їхнього наступника PrSM використала майже наполовину. За його словами, це створює додаткове навантаження на інші театри, де Сполученим Штатам може знадобитися зброя цього класу, і підвищує ризики у разі одночасних конфліктів у кількох регіонах світу.
Раніше РБК-Україна писало, що майбутнє виробництво Patriot в Україні стане однією з пріоритетних цілей для російських атак, хоча оборонна промисловість уже адаптувалася працювати в умовах постійних ударів.
Також повідомлялося, що США продовжують переговори з Україною щодо спільного виготовлення ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, попри сумніви президента Дональда Трампа щодо доцільності такої співпраці.