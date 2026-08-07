США и Украина модернизируют С-300 из-за дефицита ракет Patriot, - СМИ

Почему Patriot стало катастрофически не хватать

По словам отставного полковника армии США Роберта Гамильтона , президента исследовательского центра Delphi Global Research Center, до войны в США насчитывалось около 2330 ракет для Patriot, а сейчас осталось около 800 — то есть американские запасы сократились почти на две трети.

Причина — активное расходование этих ракет во время конфликта с Ираном, в том числе для защиты союзников в Персидском заливе.

Эксперт отметил, что сейчас США производят около 600 ракет Patriot в год и являются одной из трех производящих их стран наряду с Германией и Японией по лицензии. Есть контракт стоимостью 58 миллиардов долларов на наращивание производства до 2000 ракет в год, однако первые поставки по нему ожидаются не раньше начала 2029 года, а полностью контракт будет исполнен лишь к 2032-му.

Поэтому, по словам Гамильтона, Вашингтон вынужден хранить имеющиеся запасы для других театров военных действий — Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, — и даже перенаправляет на собственные нужды уже выкупившие и оплатившие европейские партнеры ракеты.

За все время полномасштабной войны Украина получила лишь около 600 ракет Patriot — в отличие от партнеров в Персидском заливе, по наблюдениям украинских специалистов, тратили по четыре-восемь перехватчиков на одну баллистическую ракету, тогда как украинские военные научились сбивать целые соотношением друг к другу.

С-300 и другие альтернативы: чем латают дыру в обороне

Одним из направлений, которое должно частично компенсировать дефицит, Гамильтон назвал совместную инициативу США и Украины по модернизации старых ракет С-300 (или более нового варианта этой системы) с улучшенными характеристиками. По его словам, этот проект должен заработать ближе к концу текущего года, хотя речь идет о сравнительно небольших объемах — сотне-двух ракетах в год.

Вторым направлением эксперт назвал французско-итальянский комплекс SAMP/T, сходный по назначению Patriot: Франция уже объявила о намерении передать Украине две батареи этой системы в этом году, а в долгосрочной перспективе Париж и Рим планируют наращивать такие поставки. В то же время Гамильтон подчеркнул, что все эти инициативы рассчитаны на месяцы и годы, а не на скорейшее решение проблемы.

Он также обратил внимание на дефицит дальнобойных ударных ракет – армия США фактически исчерпала запасы ATACMS, а их преемника PrSM использовала почти наполовину. По его словам, это создает дополнительную нагрузку на другие театры, где Соединенным Штатам может потребоваться оружие этого класса и повышает риски в случае одновременных конфликтов в нескольких регионах мира.