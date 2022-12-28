США і країни Заходу закликають Сербію і Косово зупинити ескалацію конфлікту

Як зазначили перший заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель і речник верховного представника ЄС Набіла Массралі, союзники занепокоєні конфліктом між Сербією та Косово і закликали до зниження напруги між країнами, яка зросла в останній тиждень та призвела до виникнення сербських барикад у Митровиці, а також розпорядження офіційного Белграда підвищити бойову готовність.

"Закликаємо всіх до максимальної стриманості, невідкладних дій для безумовної деескалації ситуації, утримання від провокацій, погроз чи залякувань", - йдеться у заяві.

При цьому союзники підкреслили, що США і Євросоюз працюють безпосередньо з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті з метою знайти політичне рішення, розрядити напруженість та узгодити подальші дії в інтересах стабільності, безпеки і добробуту всіх місцевих громад.

"Водночас необхідно поважати верховенство права, і будь-яка форма насильства є неприйнятною і не допускається", - наголошується у заяві.

Союзники очікують, що Косово і Сербія повернуться до створення середовища, сприятливого для примирення, регіональної стабільності та співпраці на благо своїх громадян. Сполучені Штати, у свою чергу, пообіцяли підтримувати роботу Євросоюзу через свою місію верховенства права в Косово (EULEX).

"EULEX, відповідно до свого мандату, продовжить уважно стежити за всіма розслідуваннями та подальшими провадженнями, щоб сприяти дотриманню прав людини. Це включає, зокрема, гарантії справедливого судового розгляду, а також захист і рівне ставлення до представників небільших громад у Косово", - констатували союзники у заяві.