США і країни Заходу закликають Сербію і Косово зупинити ескалацію конфлікту

Державний департамент США оприлюднив сьогодні, 28 грудня, спільну заяву Європейського союзу і США щодо ескалації напруженості на півночі Косова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.
Як зазначили перший заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель і речник верховного представника ЄС Набіла Массралі, союзники занепокоєні конфліктом між Сербією та Косово і закликали до зниження напруги між країнами, яка зросла в останній тиждень та призвела до виникнення сербських барикад у Митровиці, а також розпорядження офіційного Белграда підвищити бойову готовність.
"Закликаємо всіх до максимальної стриманості, невідкладних дій для безумовної деескалації ситуації, утримання від провокацій, погроз чи залякувань", - йдеться у заяві.
При цьому союзники підкреслили, що США і Євросоюз працюють безпосередньо з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті з метою знайти політичне рішення, розрядити напруженість та узгодити подальші дії в інтересах стабільності, безпеки і добробуту всіх місцевих громад.
"Водночас необхідно поважати верховенство права, і будь-яка форма насильства є неприйнятною і не допускається", - наголошується у заяві.
Союзники очікують, що Косово і Сербія повернуться до створення середовища, сприятливого для примирення, регіональної стабільності та співпраці на благо своїх громадян. Сполучені Штати, у свою чергу, пообіцяли підтримувати роботу Євросоюзу через свою місію верховенства права в Косово (EULEX).
"EULEX, відповідно до свого мандату, продовжить уважно стежити за всіма розслідуваннями та подальшими провадженнями, щоб сприяти дотриманню прав людини. Це включає, зокрема, гарантії справедливого судового розгляду, а також захист і рівне ставлення до представників небільших громад у Косово", - констатували союзники у заяві.
Днями РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра внутрішніх справ Косово Хелала Швечла, Сербія під тиском Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншість на півночі, яка блокує дороги останні тижні.
Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня, ми писали, що сербські військовослужбовці були приведені у стан підвищеної бойової готовності. Незабаром після цього косовські серби на півночі країни в ніч проти 27 грудня спорудили в центрі міста Митровиця барикади.
Раніше на кордоні частково визнаного Косово сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Яріні", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу. За інформацією місцевих ЗМІ, участь в акції 18 грудня взяли представники праворадикальних сербських організацій, зокрема сербського відділення російського ПВК "Вагнер".
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