США і Китай погодили торговельну угоду: низку обмежень можуть скасувати

За словами міністра торгівлі США Говарда Лутніка, за підсумками переговорів у Лондоні 10 червня, документ конкретизує домовленості, досягнуті в червні у Женеві, що передбачають послаблення взаємних тарифів, які сягнули понад 100%.

Однак реалізація женевських домовленостей ускладнилася через обмеження з боку Пекіна на експорт критично важливих мінералів. Це призвело до запровадження з боку Вашингтона обмежень на експорт технологічної продукції до Китаю.

Лутнік повідомив, що в рамках досягнутої в Лондоні угоди, США погодилися на часткове скасування введених у відповідь обмежень, але деталі наразі не розголошуються.

Він зазначив, що узгоджений у Лондоні рамковий документ буде передано на затвердження лідерам обох держав. У разі схвалення президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном, сторони перейдуть до реалізації рамкової угоди.

Заступник міністра торгівлі Китаю Лі Ченган також підтвердив про досягнення принципової домовленості щодо впровадження рішень, які були узгоджені лідерами держав у телефонній розмові 5 червня та під час переговорів у Женеві.

Серйозні розбіжності лишаються

Водночас, незважаючи на позитивний сигнал для ринків, експерти відзначають, що ця угода не врегульовує стратегічні розбіжності між сторонами, зокрема щодо односторонніх тарифів Дональда Трампа і давніми скаргами США на державну, експортно-орієнтовану модель економіки Китаю.

Старший директор Центру геоекономіки Atlantic Council у Вашингтоні Джош Ліпскі зазначив, що сторони залишили Женеву з принципово різним баченням умов цієї угоди, та що їм потрібно було конкретизувати необхідні дії.

Ліпскі зазначив, що сторони мають час до 10 серпня для узгодження більш комплексної угоди щодо зниження торговельної напруги, інакше тарифні ставки знову зростуть: з близько 30% до 145% з американського боку і з 10% до 125% з китайського.

Аналітики наголошують, що досягнення рамкової угоди, знижує ризики подальшої ескалації торговельної війни, але її успішна імплементація буде залежати від політичної волі лідерів обох країн.

Рідкоземельні метали та експортні обмеження

Окрему увагу в рамках домовленостей, було приділено питанню скасування обмежень на експорт китайських рідкоземельних металів та магнітів до США.

За словами Лутніка, ці поставки мають фундаментальне значення для американської промисловості, зокрема у виробництві електротранспорту. За його словами, очікується, що відповідні обмеження з обох боків буде скасовано "у збалансований спосіб".

Відомо, що у відповідь на дії Пекіна, адміністрація Трампа з травня припинила експорт до Китаю ключових технологій, зокрема програмного забезпечення для проектування мікросхем, спеціальних хімічних компонентів та авіаційного обладнання. Також було відкликано раніше видані експортні ліцензії.

Вплив на глобальні ринки

На тлі торговельної напруженості, Світовий банк у вівторок знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік на 0,4 відсоткових пункти - до 2,3%, попередивши про суттєві ризики для економік, зумовлені високими тарифами і зростанням невизначеності.

Водночас, ринки вже відіграли більшість втрат, яких зазнали після того, як у квітні Трамп оголосив свої масштабні "тарифи визволення", на тлі перезавантаження діалогу між двома найбільшими економіками світу в Женеві.

Подальші переговори

Другий раунд переговорів між США та КНР був активізований переважно завдяки телефонній розмові між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном минулого тижня.

За словами Лутніка, ця розмова стала "ключовою для узгодження подальших дій" та фактично поєдналася з домовленостями, досягнутими в Женеві.

Згідно з митними даними, експорт Китаю до США у травні скоротився на 34,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Хоча вплив на інфляцію та ринок праці у США наразі був незначним, аналітики відзначають негативний вплив тарифів на бізнес-активність, упевненість споживачів та позиції долара.

У переговорах в Лондоні, окрім Лутніка, також брали участь торговий представник США Джемісон Грір та міністр фінансів Скотт Бессент.

Рідкоземельні метали і магніти

Агентство нагадало, що Китай майже повністю контролює ринок рідкоземельних магнітів, які є ключовими компонентами електромоторів для електромобілів. Рішення Пекіну в квітні призупинити експорт широкого переліку критичних мінералів та магнітів, порушило глобальні ланцюги постачання.

У відповідь США в травні припинили поставки програмного забезпечення для проектування мікросхем, хімікатів та авіаційного обладнання, відкликавши раніше видані експортні ліцензії.

Одразу після оголошення про досягнення рамкової угоди, Федеральний апеляційний суд США дозволив залишити чинними запроваджені адміністрацією Трампа тарифи на час перегляду рішення суду нижчої інстанції, який визнав їх перевищенням повноважень президента.

Це рішення залишає чинним митні ставки у 34%, які стали каталізатором ескалації торговельної війни.