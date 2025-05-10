Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели першу зустріч, - Reuters

США та Китай провели першу зустріч щодо торговельних відносин у Женеві. Це важливий крок до можливого припинення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання повідомило, що віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен розпочав переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Це є першим попереднім кроком до припинення торговельної війни, яка підриває світову економіку.

Бессент і Хе зустрілися в Женеві після тижнів зростаючої напруженості, коли мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу зросли далеко за межі 100%.

Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак свідки бачили, як обидві делегації поверталися до резиденції швейцарського посла в ООН у зеленому передмісті Колоньї після обідньої перерви.

Зустріч, за даними видання, тривала близько двох годин вранці.

Швейцарія виступила посередником

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін зустрівся з обома сторонами в Женеві в п'ятницю та заявив, що сам факт проведення переговорів вже є успіхом.

"Якщо вдасться розробити дорожню карту, і вони вирішать продовжити переговори, це знизить напруженість", - сказав він журналістам у п’ятницю.

Пармелін також додав, що переговори можуть тривати до неділі або навіть понеділка.