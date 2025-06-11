США и Китай согласовали торговое соглашение: ряд ограничений могут отменить

По словам министра торговли США Говарда Лутника, по итогам переговоров в Лондоне 10 июня, документ конкретизирует договоренности, достигнутые в июне в Женеве, предусматривающие ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

Однако реализация женевских договоренностей осложнилась из-за ограничений со стороны Пекина на экспорт критически важных минералов. Это привело ко введению со стороны Вашингтона ограничений на экспорт технологической продукции в Китай.

Лутник сообщил, что в рамках достигнутого в Лондоне соглашения, США согласились на частичное снятие введенных в ответ ограничений, но детали пока не разглашаются.

Он отметил, что согласованный в Лондоне рамочный документ будет передан на утверждение лидерам обоих государств. В случае одобрения президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны перейдут к реализации рамочного соглашения.

Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил о достижении принципиальной договоренности по внедрению решений, которые были согласованы лидерами государств в телефонном разговоре 5 июня и во время переговоров в Женеве.

Серьезные разногласия остаются

В то же время, несмотря на позитивный сигнал для рынков, эксперты отмечают, что это соглашение не урегулирует стратегические разногласия между сторонами, в частности относительно односторонних тарифов Дональда Трампа и давними жалобами США на государственную, экспортно-ориентированную модель экономики Китая.

Старший директор Центра геоэкономики Atlantic Council в Вашингтоне Джош Липски отметил, что стороны покинули Женеву с принципиально разным видением условий этого соглашения, и что им нужно было конкретизировать необходимые действия.

Липски отметил, что у сторон есть время до 10 августа для согласования более комплексного соглашения по снижению торгового напряжения, иначе тарифные ставки снова вырастут: с около 30% до 145% с американской стороны и с 10% до 125% с китайской.

Аналитики отмечают, что достижение рамочного соглашения снижает риски дальнейшей эскалации торговой войны, однако его успешная имплементация будет зависеть от политической воли лидеров обеих стран.

Редкоземельные металлы и экспортные ограничения

Отдельное внимание в рамках договоренностей, было уделено вопросу отмены ограничений на экспорт китайских редкоземельных металлов и магнитов в США.

По словам Лутника, эти поставки имеют фундаментальное значение для американской промышленности, в частности в сфере электротранспорта. По его словам, ожидается, что соответствующие ограничения с обеих сторон будут сняты "сбалансированным образом".

Известно, что в ответ на действия Пекина администрация Трампа с мая прекратила экспорт в Китай ключевых технологий, в частности программного обеспечения для проектирования микросхем, специальных химических компонентов и авиационного оборудования. Также были отозваны ранее выданные экспортные лицензии.

Влияние на глобальные рынки

На фоне торговой напряженности, Всемирный банк во вторник снизил прогноз глобального роста на 2025 год на 0,4 процентного пункта - до 2,3%, предупредив о существенных рисках для экономик, обусловленных высокими тарифами и ростом неопределенности.

В то же время, рынки уже отыграли большинство потерь, которые понесли после того, как в апреле Трамп объявил свои масштабные "тарифы освобождения", на фоне перезагрузки диалога между двумя крупнейшими экономиками мира в Женеве.

Перспективы дальнейших переговоров

Второй раунд переговоров между США и КНР был активизирован преимущественно благодаря телефонному разговору между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на прошлой неделе.

По словам Лутника, этот разговор стал "ключевым для согласования дальнейших действий" и фактически соединился с договоренностями, достигнутыми в Женеве.

Согласно таможенным данным, экспорт Китая в США в мае сократился на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя влияние на инфляцию и рынок труда в США пока было незначительным, аналитики отмечают негативное влияние тарифов на бизнес-активность, уверенность потребителей и позиции доллара.

В переговорах в Лондоне, кроме Лутника, также участвовали торговый представитель США Джемисон Грир и министр финансов Скотт Бессент.

Редкоземельные металлы и магниты

Агентство напомнило, что Китай почти полностью контролирует рынок редкоземельных магнитов, которые являются ключевыми компонентами электромоторов для электромобилей. Решение Пекина в апреле приостановить экспорт широкого перечня критических минералов и магнитов, нарушило глобальные цепи поставок.

В ответ США в мае прекратили поставки программного обеспечения для проектирования микросхем, химикатов и авиационного оборудования, отозвав ранее выданные экспортные лицензии.

Сразу после объявления о достижении рамочного соглашения, Федеральный апелляционный суд США разрешил оставить в силе введенные администрацией Трампа тарифы на время пересмотра решения суда низшей инстанции, который признал их превышением полномочий президента.

Это решение оставляет в силе таможенные ставки в 34%, которые стали катализатором эскалации торговой войны.