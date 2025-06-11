США и Китай согласовали торговое соглашение: ряд ограничений могут отменить

Соединенные Штаты и Китай договорились об отмене таможенных тарифов и экспортных ограничений Пекина для редкоземельных металлов. Но в целом, прогресс все еще ограничен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам министра торговли США Говарда Лутника, по итогам переговоров в Лондоне 10 июня, документ конкретизирует договоренности, достигнутые в июне в Женеве, предусматривающие ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.
Однако реализация женевских договоренностей осложнилась из-за ограничений со стороны Пекина на экспорт критически важных минералов. Это привело ко введению со стороны Вашингтона ограничений на экспорт технологической продукции в Китай.
Лутник сообщил, что в рамках достигнутого в Лондоне соглашения, США согласились на частичное снятие введенных в ответ ограничений, но детали пока не разглашаются.
Он отметил, что согласованный в Лондоне рамочный документ будет передан на утверждение лидерам обоих государств. В случае одобрения президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны перейдут к реализации рамочного соглашения.
Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил о достижении принципиальной договоренности по внедрению решений, которые были согласованы лидерами государств в телефонном разговоре 5 июня и во время переговоров в Женеве.
В то же время, несмотря на позитивный сигнал для рынков, эксперты отмечают, что это соглашение не урегулирует стратегические разногласия между сторонами, в частности относительно односторонних тарифов Дональда Трампа и давними жалобами США на государственную, экспортно-ориентированную модель экономики Китая.
Старший директор Центра геоэкономики Atlantic Council в Вашингтоне Джош Липски отметил, что стороны покинули Женеву с принципиально разным видением условий этого соглашения, и что им нужно было конкретизировать необходимые действия.
Липски отметил, что у сторон есть время до 10 августа для согласования более комплексного соглашения по снижению торгового напряжения, иначе тарифные ставки снова вырастут: с около 30% до 145% с американской стороны и с 10% до 125% с китайской.
Аналитики отмечают, что достижение рамочного соглашения снижает риски дальнейшей эскалации торговой войны, однако его успешная имплементация будет зависеть от политической воли лидеров обеих стран.
Отдельное внимание в рамках договоренностей, было уделено вопросу отмены ограничений на экспорт китайских редкоземельных металлов и магнитов в США.
По словам Лутника, эти поставки имеют фундаментальное значение для американской промышленности, в частности в сфере электротранспорта. По его словам, ожидается, что соответствующие ограничения с обеих сторон будут сняты "сбалансированным образом".
Известно, что в ответ на действия Пекина администрация Трампа с мая прекратила экспорт в Китай ключевых технологий, в частности программного обеспечения для проектирования микросхем, специальных химических компонентов и авиационного оборудования. Также были отозваны ранее выданные экспортные лицензии.
На фоне торговой напряженности, Всемирный банк во вторник снизил прогноз глобального роста на 2025 год на 0,4 процентного пункта - до 2,3%, предупредив о существенных рисках для экономик, обусловленных высокими тарифами и ростом неопределенности.
В то же время, рынки уже отыграли большинство потерь, которые понесли после того, как в апреле Трамп объявил свои масштабные "тарифы освобождения", на фоне перезагрузки диалога между двумя крупнейшими экономиками мира в Женеве.
Второй раунд переговоров между США и КНР был активизирован преимущественно благодаря телефонному разговору между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на прошлой неделе.
По словам Лутника, этот разговор стал "ключевым для согласования дальнейших действий" и фактически соединился с договоренностями, достигнутыми в Женеве.
Согласно таможенным данным, экспорт Китая в США в мае сократился на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя влияние на инфляцию и рынок труда в США пока было незначительным, аналитики отмечают негативное влияние тарифов на бизнес-активность, уверенность потребителей и позиции доллара.
В переговорах в Лондоне, кроме Лутника, также участвовали торговый представитель США Джемисон Грир и министр финансов Скотт Бессент.
Агентство напомнило, что Китай почти полностью контролирует рынок редкоземельных магнитов, которые являются ключевыми компонентами электромоторов для электромобилей. Решение Пекина в апреле приостановить экспорт широкого перечня критических минералов и магнитов, нарушило глобальные цепи поставок.
В ответ США в мае прекратили поставки программного обеспечения для проектирования микросхем, химикатов и авиационного оборудования, отозвав ранее выданные экспортные лицензии.
Сразу после объявления о достижении рамочного соглашения, Федеральный апелляционный суд США разрешил оставить в силе введенные администрацией Трампа тарифы на время пересмотра решения суда низшей инстанции, который признал их превышением полномочий президента.
Это решение оставляет в силе таможенные ставки в 34%, которые стали катализатором эскалации торговой войны.
В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины для большинства торговых партнеров США, ставки колебались от 10 до 49%.
Для Китая со 2 апреля заработали пошлины объемом 35%. В Пекине это решение назвали "односторонним актом запугивания" и ввели 34% пошлины для импорта из США.
Позже между странами разгорелась ожесточенная "тарифная война" и взаимное повышение таможенных ставок. Через несколько дней Китай установил рекордные пошлины для США в размере 125%, а Вашингтон - 150% для Пекина.
После серии переговоров, 12 мая в Женеве делегации США и Китая договорились о временной отмене большинства взаимных пошлин на 90 дней.
Однако, несмотря на договоренности, Пекин решил приостановить экспорт критически важных минералов и магнитов. Это привело к сбоям в цепях поставок для мировых автопроизводителей, производителей микросхем и оборонной промышленности.
На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин дал согласие на экспорт редкоземельных минералов и магнитов в Соединенные Штаты.
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