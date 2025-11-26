США і Білорусь ведуть перемовини про звільнення понад 100 політв’язнів, - Reuters

Переговори про звільнення в’язнів

За даними співрозмовників агентства, американські посадовці прагнуть домовитися про звільнення понад 100 ув'язнених в рамках однієї угоди.

Поки що невідомо, кого саме та коли можуть звільнити. Білий дім коментувати тему відмовився, а посольство Білорусі у США не відповіло на запит журналістів.

Геополітична мета США

"Прагнення адміністрації Трампа до найбільшого на сьогодні звільнення в'язнів є частиною її суперечливої ​​кампанії з пом'якшення відносин з авторитарною державою в обмін на перспективу послаблення санкцій", - пише Reuters.

Частина американських чиновників вбачає в цьому елементи ширшої стратегії - поступове віддалення Мінська від впливу Москви. Навіть мінімальний рух Білорусі у бік Заходу у Вашингтоні розглядають як потенційну стратегічну перемогу.

Ключові учасники переговорів

Ключовою фігурою в переговорах з боку США називають спеціального посланника Джона Коула, призначеного Трампом на початку місяця. Останнім часом сам Трамп та його представники мали прямі контакти з Лукашенком, а Мінфін США почав частково знімати окремі санкції щодо Білорусі.

Державний департамент високо оцінив лідерство Трампа та зусилля Коула, але не прокоментував жодних майбутніх звільнень ув'язнених.

"Сполучені Штати готові до додаткової взаємодії з Білоруссю, яка сприятиме інтересам США, і продовжуватимуть зусилля щодо звільнення політичних в'язнів у Білорусі", - цитує слова речника держдепа видання.