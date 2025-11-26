RU

США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных, - Reuters

Фото: США и Беларусь ведут переговоры об освобождении более 100 политзаключенных (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с белорусским режим о возможном освобождении большого количества заключенных в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры об освобождении заключенных

По данным собеседников агентства, американские чиновники стремятся договориться об освобождении более 100 заключенных в рамках одного соглашения.

Пока неизвестно, кого именно и когда могут освободить. Белый дом комментировать тему отказался, а посольство Беларуси в США не ответило на запрос журналистов.

Геополитическая цель США

"Стремление администрации Трампа к крупнейшему на сегодня освобождению заключенных является частью ее противоречивой кампании по смягчению отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций", - пишет Reuters.

Часть американских чиновников видит в этом элементы более широкой стратегии - постепенное отдаление Минска от влияния Москвы. Даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.

Некоторые американские чиновники сообщили агентству, что взаимодействие администрации Трампа с Беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии вывода Минска из геополитической орбиты Москвы, хотя бы незначительно.

Ведь даже минимальное движение Беларуси в сторону Запада в Вашингтоне рассматривают как потенциальную стратегическую победу.

Ключевые участники переговоров

Ключевой фигурой в переговорах со стороны США называют специального посланника Джона Коула, назначенного Трампом в начале месяца. В последнее время сам Трамп и его представители имели прямые контакты с Лукашенко, а Минфин США начал частично снимать отдельные санкции в отношении Беларуси.

Государственный департамент высоко оценил лидерство Трампа и усилия Коула, но не прокомментировал никаких будущих освобождений заключенных.

"Соединенные Штаты готовы к дополнительному взаимодействию с Беларусью, которое будет способствовать интересам США, и будут продолжать усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси", - цитирует слова представителя госдепа издание.

 

Освобождение политзаключенных в Беларуси

Напомним, Минск уже несколько раз отпускал людей после прихода Трампа к власти.

В частности, 21 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политических заключенных. Помилование произошло после визита в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

В сентябре белорусские власти отпустили 52 человека - это было самое большое освобождение на тот момент.

