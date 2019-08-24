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Дания и Гренландия усиляют обороноспособность на фоне намерений Трампа

Новости » Политика    24.08.2019 - 02:14
Дания и Гренландия усиляют обороноспособность на фоне намерений Трампа
Фото: Метте Фредериксен (Martin Sylvest)

В Дании заявили о возрастающей стратегической роли Арктического региона

Дания и Гренландия договорились об укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны в связи с возрастающей стратегической ролью Арктического региона и намерением президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Присутствие Командования обороны Дании в Арктике и Северной Атлантике будет еще более важным в ближайшие годы, поскольку геополитическое значение Арктики возрастет", - заявили в Минобороны Дании.

Заявление последовало за визитом в Гренландию премьер-министра Дании Метте Фредериксен и, как отмечает издание, стало результатом дипломатической драки между США и Данией по поводу неудавшейся попытки Трампа купить самый большой остров в мире.

В ходе визита на остров Фредериксен, было принято решение о совместных военных учениях и тренировках для аварийных служб.

Также рассматривается возможность отправки новых военных кораблей на остров.

Напомним, ранее стало известно, что сенатор США от Арканзаса Том Коттон предлагал послу Дании продать Гренландию Америке еще в 2018 году. По мнению Коттона, покупка Гренландии, является мерой предосторожности для США в отношении Китая и Российской Федерации.

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