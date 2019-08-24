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США хочуть відкрити генконсульство в Гренландії

Новини » Політика    24.08.2019 - 05:54
США хочуть відкрити генконсульство в Гренландії
Фото: Гренландія (Reuters)

Держдеп розраховує "зміцнити політичні, економічні та торговельні відносини в Арктиці"

Державний департамент Сполучених Штатів надіслав листа комітету Сенату з міжнародних відносин, у якому повідомив про намір відкрити генеральне консульство в адміністративному центрі Гренландії, місті Нуук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Beast.

Зазначається, що це відбулося через тиждень після дипломатичного спору з Данією з приводу пропозиції Дональда Трампа купити у Копенгагена найбільший у світі острів Гренландію.

Згідно з документом, відкриття диппредставництва США дасть змогу "зміцнити політичні, економічні і торговельні відносини в Арктиці" і сприятиме поглибленню зв'язків із владою Гренландії і місцевим населенням.

Пропозиція Держдепу надійшла на тлі суперечки між Сполученими Штатами і Данією. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявила, що розмови про продаж острова припинені.

У відповідь президент США Дональд Трамп відклав зустріч із Фредеріксен через її відмову обговорювати продаж Гренландії.

Нагадаємо, Данія і Гренландія домовилися про зміцнення співробітництва у сфері безпеки і оборони у зв'язку зі зростанням стратегічної ролі Арктичного регіону і наміром президента США Дональда Трампа купити Гренландію.

У США хотіли купити Гренландії ще в 2018 році В Данії розчаровані рішенням Трампа скасувати візит до Копенгагена
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