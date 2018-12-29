США хотят оставить оружие сирийским курдам, - Reuters

Фото: войска США (flickr.comThe U. S. Army)

Курдам могут оставить бронетехнику

Американское командование собирается рекомендовать Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГИЛ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Курдам могут оставить бронетехнику, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Напомним, 28 декабря сирийские правительственные войска вошли в города Манбидж (Сирия) после просьбы курдских "Отрядов народной самообороны". До этого сирийские курды попросили правительство Башара Асада о защите Манбиджа на фоне угрозы наступления турецких войск, которые планируют военную операцию в этом районе.

Напомним, 25 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, после заявления США о выходе из Сирии, заявил, что они способны самостоятельно справиться с "Исламским государством". Позже стало известно, что Турция успешно испытала авиабомбу MK-84 на базе HABRAS в районе Карапинар провинции Конья.

Чувашоглу рассказал, что Турция приняла решение временно отложить начало военной операции в Сирии против курдских формирований и террористов "Исламского государства" на восточном берегу Евфрата до окончания консультаций с США.

До этого Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".