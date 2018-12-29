США хочуть залишити зброю сирійським курдам, - Reuters

Фото: війська США (flickr.comThe U. S. Army)

Курдам можуть залишити бронетехніку

Американське командування збирається рекомендувати Білому дому залишити зброю сирійським курдам для боротьби з бойовиками ІДІЛ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Курдам можуть залишити бронетехніку, міномети і протитанкові ракетні комплекси.

Нагадаємо, 28 грудня сирійські урядові війська увійшли до міста Манбідж (Сирія) після прохання курдських "Загонів народної самооборони". До цього сирійські курди попросили уряд Башара Асада про захист Манбіджа на тлі загрози наступу турецьких військ, котрі планують військову операцію в цьому районі.

Нагадаємо, 25 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу, після заяви США про вихід з Сирії, заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламською державою". Пізніше стало відомо, що Туреччина успішно випробувала авіабомбу MK-84 на базі HABRAS в районі Карапинар провінції Конья.

Чувашоглу розповів, що Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції в Сирії проти курдських формувань і терористів "Ісламської держави" на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

До цього Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".