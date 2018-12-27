Фото: испытание авиабомбы (скрин видео)

В процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час

Турция успешно испытала авиабомбу MK-84 на базе HABRAS в районе Карапынар провинции Конья. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

В Министерстве промышленности и технологий Турции отметили, что в процессе испытаний авиабомбу разогнали до скорости 1850 километров в час.

Напомним, 28 января представитель ВВС США сообщал, что военно-воздушные силы США модернизировали свою мощную неядерную авиабомбу GBU-57.

Отмечено, что новая четвертая модификация бомбы GBU-57 может быть использована по подземным военным заводам Северной Кореи. Как пояснили изданию в военном ведомстве, модернизация проводилась с целью улучшения характеристик бомбы при использовании для тяжелых целей и целей, находящихся на большой глубине.

Также 3 ноября Северная Корея пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки не отменят экономические санкции.

До этого сообщалось, что КНДР готовится к возможному визиту международных экспертов, которые должны проверить закрытие ядерного полигона на севере страны.

23 октября правительство Южной Кореи ратифицировало соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, которое было подписано в сентябре лидерами двух Корей Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.