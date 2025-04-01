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Департамент Маска припинить існування: Трамп назвав причину

Вівторок 01 квітня 2025 03:06
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Департамент Маска припинить існування: Трамп назвав причину Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Департамент ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска в "певний момент" припинить своє існування.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Білого дому пояснив, що мільярдер буде доступний йому як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів. Також він додав, що Маск у якийсь момент захоче повернутися до себе в компанію.

"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться. Я б залишив його так довго, як зможу. Він дуже талановитий хлопець, чи знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він виконав хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", - сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX.

На запитання про те, чи продовжить DOGE свою діяльність за відсутності Маска, Трамп відповів, що, на його думку, глави федеральних агентств "багато чого дізналися" про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

"Знаєте, в якийсь момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть зробити цю роботу і зробити її дуже, знаєте, як ми говоримо, скальпелем, і це те, чого ми хочемо", - додав він.

Робота Маска в DOGE

Нагадаємо, 2024 року відомий підприємець Ілон Маск активно підтримав передвиборчу кампанію Дональда Трампа, причому взяв і фінансову участь, інвестувавши мільйони доларів. Після перемоги республіканця на виборах Маска призначили керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління. Метою DOGE був аудит, а також скорочення федерального уряду і бюджетних витрат.

У середині березня віцепрезидент США Джей Ді Венс в одному з інтерв'ю публічно висловився про роботу Маска і його департаменту. За словами другої людини в країні, мільярдер припустився низки помилок.

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