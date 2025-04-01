Департамент Маска припинить існування: Трамп назвав причину

Глава Білого дому пояснив, що мільярдер буде доступний йому як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів. Також він додав, що Маск у якийсь момент захоче повернутися до себе в компанію.

"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться. Я б залишив його так довго, як зможу. Він дуже талановитий хлопець, чи знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він виконав хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", - сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX.

На запитання про те, чи продовжить DOGE свою діяльність за відсутності Маска, Трамп відповів, що, на його думку, глави федеральних агентств "багато чого дізналися" про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

"Знаєте, в якийсь момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть зробити цю роботу і зробити її дуже, знаєте, як ми говоримо, скальпелем, і це те, чого ми хочемо", - додав він.