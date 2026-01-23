США хочуть зняти обмеження на військову присутність у Гренландії, - Bloomberg

США хочуть переписати оборонну угоду з Данією 1951 року, щоб зняти будь-які обмеження на свою військову присутність у Гренландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У діючій угоді, підписаній у 1951 році, вказано, що США повинні "консультуватися та інформувати" Данію та Гренландію, перш ніж вносити "будь-які суттєві зміни до військових операцій чи об'єктів Сполучених Штатів у Гренландії".
Джерела агентства повідомили, що американські переговорники хочуть переробити це формулювання, щоб переконатися, що США взагалі не стикатимуться з жодними обмеженнями під час розробки своїх планів. Деталі такої угоди все ще обговорюються.
У Bloomberg раніше повідомляли, що рамкова угода, яку просуває президент США Дональд Трамп, передбачатиме розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на стримування китайських інтересів, та посилення присутності НАТО в Арктиці. В обмін на це Трамп виконає обіцянку не запроваджувати тарифи проти європейських країн.
Такі кроки змінять багаторічну тенденцію, яка призвела до різкого скорочення США своєї присутності в Гренландії з моменту закінчення холодної війни.
Однак залишається незрозумілим, чи погодяться Данія та Гренландія на будь-які зміни. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила журналістам, що і Данія, і Гренландія відкриті для "подальшого розширення" оборонного договору 1951 року зі США, але не стала вдаватися в подробиці.
Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону.
За даними ЗМІ, рамкова угода щодо Гренландії містить принцип поваги суверенітету Данії над островом.
При цьому Сполучені Штати за новим договором хочуть отримати суверенні права на частину території та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин на острові.