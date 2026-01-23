США хотят снять ограничения на военное присутствие в Гренландии, - Bloomberg

В действующем соглашении, подписанном в 1951 году, указано, что США должны "консультироваться и информировать" Данию и Гренландию, прежде чем вносить "любые существенные изменения в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии".

Источники агентства сообщили, что американские переговорщики хотят переделать эту формулировку, чтобы убедиться, что США вообще не будут сталкиваться ни с какими ограничениями при разработке своих планов. Детали такого соглашения все еще обсуждаются.

В Bloomberg ранее сообщали, что рамочное соглашение, которое продвигает президент США Дональд Трамп, будет предусматривать размещение американских ракет, права на добычу полезных ископаемых, направленные на сдерживание китайских интересов, и усиление присутствия НАТО в Арктике. В обмен на это Трамп выполнит обещание не вводить тарифы против европейских стран.

Такие шаги изменят многолетнюю тенденцию, которая привела к резкому сокращению США своего присутствия в Гренландии с момента окончания холодной войны.

Однако остается непонятным, согласятся ли Дания и Гренландия на какие-либо изменения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила журналистам, что и Дания, и Гренландия открыты для "дальнейшего расширения" оборонного договора 1951 года с США, но не стала вдаваться в подробности.