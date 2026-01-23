США хочуть зняти обмеження на військову присутність у Гренландії, - Bloomberg

США хочуть переписати оборонну угоду з Данією 1951 року, щоб зняти будь-які обмеження на свою військову присутність у Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У діючій угоді, підписаній у 1951 році, вказано, що США повинні "консультуватися та інформувати" Данію та Гренландію, перш ніж вносити "будь-які суттєві зміни до військових операцій чи об'єктів Сполучених Штатів у Гренландії".

Джерела агентства повідомили, що американські переговорники хочуть переробити це формулювання, щоб переконатися, що США взагалі не стикатимуться з жодними обмеженнями під час розробки своїх планів. Деталі такої угоди все ще обговорюються.

У Bloomberg раніше повідомляли, що рамкова угода, яку просуває президент США Дональд Трамп, передбачатиме розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на стримування китайських інтересів, та посилення присутності НАТО в Арктиці. В обмін на це Трамп виконає обіцянку не запроваджувати тарифи проти європейських країн.

Такі кроки змінять багаторічну тенденцію, яка призвела до різкого скорочення США своєї присутності в Гренландії з моменту закінчення холодної війни.

Однак залишається незрозумілим, чи погодяться Данія та Гренландія на будь-які зміни. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила журналістам, що і Данія, і Гренландія відкриті для "подальшого розширення" оборонного договору 1951 року зі США, але не стала вдаватися в подробиці.