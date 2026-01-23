США хотят снять ограничения на военное присутствие в Гренландии, - Bloomberg
США хотят переписать оборонное соглашение с Данией 1951 года, чтобы снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В действующем соглашении, подписанном в 1951 году, указано, что США должны "консультироваться и информировать" Данию и Гренландию, прежде чем вносить "любые существенные изменения в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии".
Источники агентства сообщили, что американские переговорщики хотят переделать эту формулировку, чтобы убедиться, что США вообще не будут сталкиваться ни с какими ограничениями при разработке своих планов. Детали такого соглашения все еще обсуждаются.
В Bloomberg ранее сообщали, что рамочное соглашение, которое продвигает президент США Дональд Трамп, будет предусматривать размещение американских ракет, права на добычу полезных ископаемых, направленные на сдерживание китайских интересов, и усиление присутствия НАТО в Арктике. В обмен на это Трамп выполнит обещание не вводить тарифы против европейских стран.
Такие шаги изменят многолетнюю тенденцию, которая привела к резкому сокращению США своего присутствия в Гренландии с момента окончания холодной войны.
Однако остается непонятным, согласятся ли Дания и Гренландия на какие-либо изменения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила журналистам, что и Дания, и Гренландия открыты для "дальнейшего расширения" оборонного договора 1951 года с США, но не стала вдаваться в подробности.
Новое соглашение по Гренландии
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.
По данным СМИ, рамочное соглашение по Гренландии содержит принцип уважения суверенитета Дании над островом.
При этом Соединенные Штаты по новому договору хотят получить суверенные права на часть территории и блокирование потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых на острове.