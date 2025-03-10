США хочуть визначити у Джидді, чи готова Україна піти на поступки РФ, - Reuters

Як розповіли західному інформагентству двоє американських чиновників, делегація з Вашингтона планує використати зустріч з представниками України у Саудівській Аравії, заплановану на 11 березня, щоб визначити, чи готовий офіційний Київ "піти на матеріальні поступки" РФ заради припинення війни.

Крім того, пише Reuters, представники Штатів стежитимуть "за ознаками того, що українці серйозно налаштовані щодо покращення зв'язків з адміністрацією Трампа" після емоційної розмови лідерів обох країн в Овальному кабінеті 28 лютого. Про це західним журналістам розповів один з офіційних осіб на умовах анонімності.

У неділю державний секретар США Марко Рубіо вилетить у Джидду для двосторонніх переговорів з українськими офіційними особами. Делегацію від України очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як очікується, до Рубіо приєднається у цих перемовинах радник з національної безпеки президента США Майк Волтс і представник американського президента з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

За словами одного з американських чиновників, який висловився про майбутні переговори між делегаціями України та США, "не можна говорити "Я хочу миру" і "Я відмовляюся йти на будь-який компроміс".

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реалістичному мирі. Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить", - сказав інший чиновник у розмові з Reuters.

Переговори України і США у Саудівській Аравії

Як повідомлялося раніше, переговори між українською та американською делегаціями мають відбутися у Джидді у вівторок, 11 березня. Переговорам буде передувати візит Зеленського в Саудівську Аравію, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Американську делегацію на переговорах в Джидді будуть представляти спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

В українському МЗС розповідали, що порядку денному зустрічі в Джидді будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток та шлях до миру в Україні. Зустріч також буде хорошою можливість обговорити пропозицію Зеленського про встановлення перемир'я з РФ у повітрі та на морі.

8 березні президент Зеленський заявив, що Україна розраховує, що переговори з США в Саудівській Аравії будуть результативними. А українські інтереси - врахованими, додав він.

Детальніше про майбутні переговори України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.