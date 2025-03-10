США хотят определить в Джидде, готова ли Украина пойти на уступки РФ, - Reuters

Как рассказали западному информагентству двое американских чиновников, делегация из Вашингтона планирует использовать встречу с представителями Украины в Саудовской Аравии, запланированную на 11 марта, чтобы определить, готов ли официальный Киев "пойти на материальные уступки" РФ ради прекращения войны.

Кроме того, пишет Reuters, представители Штатов будут следить "за признаками того, что украинцы серьезно настроены по улучшению связей с администрацией Трампа" после эмоционального разговора лидеров обеих стран в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом западным журналистам рассказал один из официальных лиц на условиях анонимности.

В воскресенье государственный секретарь США Марко Рубио вылетит в Джидду для двусторонних переговоров с украинскими официальными лицами. Делегацию от Украины возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как ожидается, к Рубио присоединится в этих переговорах советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтс и представитель американского президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По словам одного из американских чиновников, который высказался о предстоящих переговорах между делегациями Украины и США, "нельзя говорить "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на любой компромисс".

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это вам о чем-то говорит", - сказал другой чиновник в разговоре с Reuters.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Как сообщалось ранее, переговоры между украинской и американской делегациями должны состояться в Джидде во вторник, 11 марта. Переговорам будет предшествовать визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Американскую делегацию на переговорах в Джидде будут представлять спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

В украинском МИД рассказывали, что повестке дня встречи в Джидде будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру в Украине. Встреча также будет хорошей возможностью обсудить предложение Зеленского об установлении перемирия с РФ в воздухе и на море.

8 марта президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными. А украинские интересы - учтенными, добавил он.

Подробнее о предстоящих переговорах Украины и США - читайте в материале РБК-Украина.