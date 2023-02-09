США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але це буде сферою, в яку ми, можливо, залучимо кілька країн в одному місці", - сказав він.

За його словами, запропонована програма буде доступна для країн НАТО зі схваленим доступом продажу далекобійних артилерійських систем. Сюди входять такі країни, як Естонія, Польща та Румунія на східному фронті НАТО.

Колашескі зазначив, що такий центр буде подібним до центру з опанування американських танків Abrams, який відкрився біля польського міста Познань.

Нагадаємо, що 7 лютого США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

До того ж, у Німеччині хочуть розпочати виробництво HIMARS.

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