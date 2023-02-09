UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS

Фото: США хочуть відкрити в Європі навчальний центр для тренувань з HIMARS (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили США планують створити навчальний центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО використанню високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача 5 корпусу Збройних сил США генерал-лейтенанта Джона Колашескі в інтерв'ю Voice of America.

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але це буде сферою, в яку ми, можливо, залучимо кілька країн в одному місці", - сказав він.

За його словами, запропонована програма буде доступна для країн НАТО зі схваленим доступом продажу далекобійних артилерійських систем. Сюди входять такі країни, як Естонія, Польща та Румунія на східному фронті НАТО.

Колашескі зазначив, що такий центр буде подібним до центру з опанування американських танків Abrams, який відкрився біля польського міста Познань.

Нагадаємо, що 7 лютого США схвалили можливий продаж Польщі американських РСЗВ HIMARS.

До того ж, у Німеччині хочуть розпочати виробництво HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРСЗО