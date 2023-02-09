США хотят открыть в Европе учебный центр для тренировок с HIMARS

"Мы все еще находимся на предварительных этапах, но это будет сферой, в которую мы, возможно, привлечем несколько стран в одном месте", - сказал он.

По его словам, предложенная программа будет доступна странам НАТО с одобренным доступом продажи дальнобойных артиллерийских систем. Сюда входят такие страны как Эстония, Польша и Румыния на восточном фронте НАТО.

Колашески отметил, что такой центр будет похож на центр по тренировкам с американскими танками Abrams, который открылся возле польского города Познань.

Напомним, что 7 февраля США одобрили возможную продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

К тому же, в Германии хотят начать производство HIMARS.

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