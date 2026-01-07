В США планують передати до суду усіх членів екіпажу танкера Marinera, який було захоплено американськими військовими 7 січня. Вашингтон не прислухався до вимог Кремля передати Росії членів екіпажу танкера з російським громадянством.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.