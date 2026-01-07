ua en ru
Політика

В США хочуть судити екіпаж затриманого російського танкера Marinera

Середа 07 січня 2026 19:50
В США хочуть судити екіпаж затриманого російського танкера Marinera
Автор: Антон Корж

В США планують передати до суду усіх членів екіпажу танкера Marinera, який було захоплено американськими військовими 7 січня. Вашингтон не прислухався до вимог Кремля передати Росії членів екіпажу танкера з російським громадянством.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, екіпаж танкера Bella1, також відомого, як Marinera, підлягає кримінальному переслідуванню, оскільки порушив федеральне законодавство. Тому його доставлять до США та будуть там судити.

"На екіпаж судна було видано судовий ордер про арешт, а це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального законодавства, і його буде доставлено до Сполучених Штатів для такого судового переслідування, якщо це буде необхідно", - заявила Левітт.

Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані. Танкером виявилося судно Bella1, яке змінило назву на Marinera, а прапор - на російський. Захопили його десантом, а допомогу надавала Велика Британія.

Окрім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

В Росії після цих новин почалася сильна істерика. РФ різко відреагувала на захоплення американським десантом танкера Marinera у відкритому морі, заявивши про порушення міжнародного права та загрозу безпеці судна.

Також в МЗС Росії висунули США вимогу передати російських громадян, які були на борту одного з танкерів. А в держдумі РФ запропонували влаштувати США "військову відповідь" - а точніше, "вдарити торпедами" та спробувати потопити пару американських бойових кораблів.

