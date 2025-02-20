США не хочуть, щоб європейські війська в Україні були під захистом НАТО, - МЗС Чехії

Як розповіла Стромшикова, спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог вже їздив Європою та запитував європейських партнерів про те, що вони готові надати для забезпечення припинення вогню на території України. Наразі ж Чехія, в координації з іншими країнами, готує відповідь на це питання.

Вона додала, що питання відправки військ зводиться до того, яку саме роль відіграватимуть європейські солдати. З цим питання, як вважає Стромшикова, Європа повинна звернутись до Штатів.

"Ключовим моментом є те, яку роль там мають відігравати європейські сили. І це питання, з яким ми повинні повернутися до американців, які ставлять нам питання "посилати - не посилати"? І ми повинні їх запитати: "Чи будете ви готові домовитися з нами про те, який мандат могли б мати ці сили?", - додала вона.

Водночас як пояснила Стромшикова, наразі Штати надсилають лише сигнал про те, що вони проти того, щоб 5-а стаття діяла на європейські сили в Україні.