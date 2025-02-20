США не хотят, чтобы европейские войска в Украине были под защитой НАТО, - МИД Чехии

Как рассказала Стромшикова, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог уже ездил по Европе и спрашивал европейских партнеров о том, что они готовы предоставить для обеспечения прекращения огня на территории Украины. Сейчас же Чехия, в координации с другими странами, готовит ответ на этот вопрос.

Она добавила, что вопрос отправки войск сводится к тому, какую именно роль будут играть европейские солдаты. С этим вопросом, как считает Стромшикова, Европа должна обратиться к Штатам.

"Ключевым моментом является то, какую роль там должны играть европейские силы. И это вопрос, с которым мы должны вернуться к американцам, которые ставят нам вопрос "посылать - не посылать"? И мы должны их спросить: "Будете ли вы готовы договориться с нами о том, какой мандат могли бы иметь эти силы?", - добавила она.

В то же время, как пояснила Стромшикова, пока Штаты посылают лишь сигнал о том, что они против того, чтобы 5-я статья действовала на европейские силы в Украине.