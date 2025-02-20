США не хотят, чтобы европейские войска в Украине были под защитой НАТО, - МИД Чехии

Соединенные Штаты Америки (США) выступают против того, чтобы 5-я статья НАТО распространялась на европейских военных, которых могут отправить в Украину после завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего директора отдела безопасности и многосторонней политики Министерства иностранных дел (МИД) Чехии Вероники Стромшиковой, которую цитирует iROZHLAS.
Как рассказала Стромшикова, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог уже ездил по Европе и спрашивал европейских партнеров о том, что они готовы предоставить для обеспечения прекращения огня на территории Украины. Сейчас же Чехия, в координации с другими странами, готовит ответ на этот вопрос.
Она добавила, что вопрос отправки войск сводится к тому, какую именно роль будут играть европейские солдаты. С этим вопросом, как считает Стромшикова, Европа должна обратиться к Штатам.
"Ключевым моментом является то, какую роль там должны играть европейские силы. И это вопрос, с которым мы должны вернуться к американцам, которые ставят нам вопрос "посылать - не посылать"? И мы должны их спросить: "Будете ли вы готовы договориться с нами о том, какой мандат могли бы иметь эти силы?", - добавила она.
В то же время, как пояснила Стромшикова, пока Штаты посылают лишь сигнал о том, что они против того, чтобы 5-я статья действовала на европейские силы в Украине.
В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон инициировал вопрос об отправке западных войск в Украину, что вызвало оживленную дискуссию среди партнеров Киева. Впрочем, были и те, кто все же поддержал соответствующий сценарий. Например, недавно парламент Нидерландов проголосовал за резолюцию о возможном развертывании миротворцев. В частности отправку военных не исключает и Швеция.
Как пишет Telegraph, глава британского правительства Ким Стармер на следующей неделе продемонстрирует президенту США Дональду Трампу план отправки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину.
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