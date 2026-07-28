США хочуть розтягнути 400 млн доларів допомоги Україні до 2029 року, - Reuters

Адміністрація Трампа повідомила членам Конгресу США, що не використає всі кошти з 400 млн доларів до кінця цього року, які Конгрес виділяв на допомогу Україні. Вся сума видаватиметься аж до 2029 року включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерела, у травні Міністерство війни США надіслало законодавцям лист із викладом свого плану витрат. Однак, через два місяці після листа кошти досі не виділені і навіть не підтверджені контрактами.

Ще два джерела сказали, що члени Конгресу незадоволені графіком Пентагону, оскільки вважають його повільним на фоні війни, яка відбувається в Україні.

Reuters уточнює, що у листі було сказано, що кошти буде виділено протягом 2026 фінансового року, який закінчується 30 вересня. І вказувалося, що остаточна передача всієї допомоги запланована аж до 30 вересня 2029 року.

Також агентство зазначає, що другий термін повноважень президента США Дональда Трампа закінчується 20 січня 2029 року. Тобто виходить, що повну допомогу у розмірі 400 млн доларів Україна в такому разі може одержати вже тоді, коли Трампа не буде у владі.