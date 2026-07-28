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США хотят растянуть 400 млн долларов помощи Украине до 2029 года, - Reuters

08:00 28.07.2026 Вт
2 мин
Кто тормозит финансовую помощь?
aimg Эдуард Ткач
США хотят растянуть 400 млн долларов помощи Украине до 2029 года, - Reuters Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
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Администрация Трампа сообщила членам Конгресса США, что не использует все средства из 400 млн долларов до конца этого года, которые Конгрес выделял на помощь Украине. Вся сумма будет выдаваться аж до 2029 года включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника, в мае Министерство войны США направило законодателям письмо с изложением своего плана расходов. Однако спустя два месяца после письма средства до сих пор не выделены и даже не подтверждены контрактами.

Еще два источника сказали, что члены Конгресса недовольны графиком Пентагона, так как считают его медленным на фоне войны, которая происходит в Украине.

Reuters уточняет, что в письме было сказано, что средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября. И указывалось, что окончательная передача всей помощи планируется аж до 30 сентября 2029 года.

Также агентство отмечает, что второй срок полномочий президента США Дональда Трампа заканчивается 20 января 2029 года. То есть, выходит, что полную помощь в размере 400 млн долларов Украина в таком случае может получит уже тогда, когда Трампа не будет у власти.

Что важно знать

Напомним, в конце апреля сенатор республиканец Митч Макконнел обвинил Пентагон в том, что ведомство задерживает помощь Украине.

После волны критики глава Пентагона Пит Хегсет заявил, Министерство войны США официально разблокировано пакет помощи на 400 млн долларов для Украины.

Также мы писали, что в начале июня госсекретарь США Марко Рубио говорил, что в ближайшие время появится новости о военной помощи для Украины.

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