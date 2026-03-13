UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США хочуть розділити Європу: Каллас назвала головну причину

11:18 13.03.2026 Пт
2 хв
Чому Сполучені Штати йдуть до розколу Європи?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Кая Каллас (Getty Images)

Сполучені Штати хочуть розділити Європу, адже їх керівництву не подобається ЄС. Саме це варто зрозуміти європейському керівництву.

Про це заявила представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням Financial Times.

Читайте також: Потрібно прискорити темпи: Каллас висловилась за швидке розширення ЄС

"Важливо, щоб усі (країни – ред.) зрозуміли, що США дуже ясно показали: вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський союз", - заявила Каллас.

За її словами, Вашингтон використовує тактику, яку "застосовують противники ЄС". Вона також визнала, що політика президента США Дональда Трампа посилила позиції Франції та інших країн, які виступають за більш "автономну" Європу, насамперед у оборонній галузі.

При цьому вона попередила, що надто швидкий перехід до такої моделі також може виявитися контрпродуктивним.

Глава дипломатії ЄС додала, що Європі необхідно одночасно знижувати залежність від США та підтримувати співпрацю з ними.

За її словами, європейські країни поки що не можуть відмовитися від закупівель американської військової продукції, але вони мають паралельно нарощувати інвестиції у власну оборонну промисловість.

Співпраця Європи та США

Раніше повідомлялось, що європейські офіційні особи намагаються переконати адміністрацію президента США переглянути рішення про скорочення американської військової присутності в Європі.

Зауважимо, що ще на початку року президент США Дональд Трамп заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.

Більше по темі:
ЄвросоюзСполучені Штати АмерикиДональд Трамп