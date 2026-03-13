RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США хотят разделить Европу: Каллас назвала главную причину

11:18 13.03.2026 Пт
2 мин
Почему Соединенные Штаты идут к расколу Европы?
aimg Константин Широкун
Фото: Кайя Каллас (Getty Images)

Соединенные Штаты хотят разделить Европу, ведь их руководству не нравится ЕС. Именно это стоит понять европейскому руководству.

Об этом заявила представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой Financial Times.

Читайте также: Нужно ускорить темпы: Каллас высказалась за быстрое расширение ЕС

"Важно, чтобы все (страны - ред.) поняли, что США очень ясно показали: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз", - заявила Каллас.

По ее словам, Вашингтон использует тактику, которую "применяют противники ЕС". Она также признала, что политика президента США Дональда Трампа усилила позиции Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, прежде всего в оборонной отрасли.

При этом она предупредила, что слишком быстрый переход к такой модели также может оказаться контрпродуктивным.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европе необходимо одновременно снижать зависимость от США и поддерживать сотрудничество с ними.

По ее словам, европейские страны пока не могут отказаться от закупок американской военной продукции, но они должны параллельно наращивать инвестиции в собственную оборонную промышленность.

Сотрудничество Европы и США

Ранее сообщалось, что европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

