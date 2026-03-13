США хотят разделить Европу: Каллас назвала главную причину

"Важно, чтобы все (страны - ред.) поняли, что США очень ясно показали: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз", - заявила Каллас.

По ее словам, Вашингтон использует тактику, которую "применяют противники ЕС". Она также признала, что политика президента США Дональда Трампа усилила позиции Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, прежде всего в оборонной отрасли.

При этом она предупредила, что слишком быстрый переход к такой модели также может оказаться контрпродуктивным.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европе необходимо одновременно снижать зависимость от США и поддерживать сотрудничество с ними.

По ее словам, европейские страны пока не могут отказаться от закупок американской военной продукции, но они должны параллельно наращивать инвестиции в собственную оборонную промышленность.