ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США хотят разделить Европу: Каллас назвала главную причину

11:18 13.03.2026 Пт
2 мин
Почему Соединенные Штаты идут к расколу Европы?
aimg Константин Широкун
США хотят разделить Европу: Каллас назвала главную причину Фото: Кайя Каллас (Getty Images)

Соединенные Штаты хотят разделить Европу, ведь их руководству не нравится ЕС. Именно это стоит понять европейскому руководству.

Об этом заявила представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой Financial Times.

Читайте также: Нужно ускорить темпы: Каллас высказалась за быстрое расширение ЕС

"Важно, чтобы все (страны - ред.) поняли, что США очень ясно показали: они хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз", - заявила Каллас.

По ее словам, Вашингтон использует тактику, которую "применяют противники ЕС". Она также признала, что политика президента США Дональда Трампа усилила позиции Франции и других стран, выступающих за более "автономную" Европу, прежде всего в оборонной отрасли.

При этом она предупредила, что слишком быстрый переход к такой модели также может оказаться контрпродуктивным.

Глава дипломатии ЕС добавила, что Европе необходимо одновременно снижать зависимость от США и поддерживать сотрудничество с ними.

По ее словам, европейские страны пока не могут отказаться от закупок американской военной продукции, но они должны параллельно наращивать инвестиции в собственную оборонную промышленность.

Сотрудничество Европы и США

Ранее сообщалось, что европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
"Газпром" проиграл. Суд Швейцарии подтвердил долг в 1,4 млрд долларов перед "Нафтогазом"
"Газпром" проиграл. Суд Швейцарии подтвердил долг в 1,4 млрд долларов перед "Нафтогазом"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко