США хочуть продовження "великоднього перемир'я" між Україною та РФ

Державний департамент США заявив, що буде вітати продовження після неділі одноденного пасхального припинення вогню, оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що раніше Кремль заявив, що наказу про продовження не було.

Речник Держдепартаменту заявив, що вони бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. І наголосив, що США, як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню в Україні.

"Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб він продовжився після неділі", - наголосив він.