США хотят продления "пасхального перемирия" между Украиной и РФ

США выразили поддержку потенциальному продолжению режима прекращения огня в Украине после Пасхи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Государственный департамент США заявил, что будет приветствовать продолжение после воскресенья однодневного пасхального прекращения огня, объявленного российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то, что ранее Кремль заявил, что приказа о продлении не было.
Представитель Госдепартамента заявил, что они видели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. И подчеркнул, что США по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине.
"Поскольку мы оцениваем их серьезность в этом случае, мы бы приветствовали, чтобы он продолжился после воскресенья", - подчеркнул он.
Напомним, что вчера, 19 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил о 30-часовом "пасхальном перемирии" в Украине, которое должно было длиться с 18:00 по московскому времени до полуночи 20 апреля.
Украинские официальные лица, в частности президент Владимир Зеленский, сразу выразили скептицизм относительно этой инициативы. Как оказалось, боевые действия продолжались почти сразу после объявления перемирия, в частности на востоке страны.
Кроме того, по словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, Россия использует тактику информационной операции, которая заключается в объявлении о готовности к прекращению огня.
Уже сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продление Пасхального перемирия не планируется. Это свидетельствует об отсутствии реальной готовности России к длительному прекращению огня.
Подробнее о российском предложении, и реакции Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.
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