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США хочуть повернути РФ до виконання договору про стратегічні ядерні озброєння, - Держдеп

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США, Четвер 30 березня 2023 02:14
США хочуть повернути РФ до виконання договору про стратегічні ядерні озброєння, - Держдеп Фото: США хоче повернути РФ до договору про скорочення ядерних озброєнь(Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Держдеп Сполучених Штатів Америки вживатиме контрзаходи, щоб повернути сторони до виконання умов договору СНО-ІІІ.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Сполучені Штати Америки намагатимуться повернути Росію до виконання умов двостороннього договору СНО-ІІІ, про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь

"Ми вважаємо, що Росія вже порушила договір. Втім, у загальному контексті США продовжать оцінювати наступні кроки щодо невиконання рф договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи. Ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог", - заявив Пател.

Раніше ми писали, що Росія не повідомляла США про зміни в обміні даними про ядерну зброю відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Нагадаємо, генерал США Марк Міллі заявив, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.

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