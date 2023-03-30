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США хотят вернуть РФ к выполнению договора о стратегических ядерных вооружениях, - Госдеп

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США, Четверг 30 марта 2023 02:14
США хотят вернуть РФ к выполнению договора о стратегических ядерных вооружениях, - Госдеп Фото: США хочет вернуть РФ к договору о сокращении ядерных вооружений (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Госдеп Соединенных Штатов Америки будет принимать контрмеры, чтобы вернуть стороны к выполнению условий договора СНВ-ІІІ.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

Соединенные Штаты Америки постараются вернуть Россию к выполнению условий двустороннего договора СНВ-ІІІ, о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений

"Мы считаем, что Россия уже нарушила договор. Впрочем, в общем контексте США продолжат оценивать следующие шаги по невыполнению РФ договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований", - заявил Пател.

Ранее мы писали, что Россия не сообщала США об изменениях в обмене данными о ядерном оружии в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.

Напомним, генерал США Марк Милли заявил, чтоРоссия, Китай и Иран в течение многих лет будут создавать проблемы для мировой безопасности .

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