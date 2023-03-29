Росія не повідомляла США про зміну в обміні даними про "ядерку", - CNN

Сполучені Штати повідомили, що не отримували від Росії повідомлень щодо змін в обміні даними про ядерну зброю відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Виступаючи на брифінгу головний заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель сказав, що він не бачив коментарі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про те, що всі види повідомлень між Росією та США згідно з Новим договором СНО призупинено.

"Ми не отримали жодного повідомлення про зміни", - сказав Патель.

Він також наголосив, що США стурбовані "безрозсудною поведінкою" Росії щодо договору.

Нагадаємо, вчора західні ЗМІ повідомили, що США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією.

Пізніше у президента США Джо Байдена роз'яснили ситуацію з обміном даними про ядерну зброю з РФ.

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

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