США хочуть покарати Іран за порушення Статуту і резолюцій ООН

Сполучені Штати планують вивчити шляхи притягнення Ірану до відповідальності за його неправомірні дії в Організації Об'єднаних Націй.
Про це заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.
За його словами, з огляду на загрози, які агресивні дії Ірану становлять для міжнародного миру і безпеки, "ми несемо колективну відповідальність, як члени Ради Безпеки за те, щоб Іран виконував резолюції Ради і припинив порушення Статуту".
"Найближчими днями, після консультацій з іншими державами-членами, Сполучені Штати вивчать додаткові заходи для притягнення Ірану до відповідальності тут, в Організації Об'єднаних Націй", - сказав Вуд.
14 квітня Рада Безпеки ООН провела екстренне засідання, скликане делегацією Ізраїлю. Причиною стала масштабна повітряна атака Ірану та його терористичних угруповань на Близькому Сході по Ізраїлю минулої ночі.
В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. Це стало відповіддю на удар ізраїльської армії по посольству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, під час якої загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.
Іран запустив по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.
Воєнний кабінет Ізраїлю поки що не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на нічну атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті" ізраїльтян.
Додамо, що 11 квітня Іран заявив вимогу, щоб Рада Безпеки ООН засудила удар Ізраїлю по іранському консульству в Дамаску. В іншому випадку Тегеран пригрозив відповісти на атаку.
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