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США хочуть перешкодити Ірану і ХАМАС заробляти гроші в Азії, - Bloomberg

Вівторок 07 травня 2024 19:53
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США хочуть перешкодити Ірану і ХАМАС заробляти гроші в Азії, - Bloomberg Архівне фото: США хочуть перешкодити Ірану і ХАМАС заробляти гроші в Азії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки занепокоєні зростаючими зусиллями Ірану і терористами з ХАМАС по збору фінансування в південно-східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що цього тижня американські офіційні особи зустрічаються з керівниками нафтової промисловості, представниками регулюючих органів і фінансовими інститутами в Сінгапурі та Малайзії. США хочуть посилити обмеження на експорт іранської нафти і обмежити здатність Росії продовжувати фінансувати її війну проти України.

Bloomberg пише, що США висловили стурбованість тим, що Росія продовжує отримувати критично важливі компоненти через південно-східну частину Азії, використовуючи перекази для маскування кінцевого пункту призначення. До їх числа входять компоненти, які використовуються для ведення війни.

Також команда зі США наполягала на вжитті заходів для боротьби з відмиванням грошей і порушувала питання про ризики, пов'язані зі старими суднами так званого "тіньового флоту" Ірану.

Санкції США проти Ірану і ХАМАС

Іран фінансує терористів з ХАМАС, тому Вашингтон намагається припинити шляхи отримання доходів як ХАМАСом, так і Іраном.

У січні Велика Британія і США запровадили санкції проти ключових фігур у фінансових мережах ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Нещодавно Сполучені Штати Америки та Велика Британія вирішили запровадити нові санкції проти Ірану. Це стало відповіддю на нещодавню атаку Тегерана на Ізраїль.

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