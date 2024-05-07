США хочуть перешкодити Ірану і ХАМАС заробляти гроші в Азії, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки занепокоєні зростаючими зусиллями Ірану і терористами з ХАМАС по збору фінансування в південно-східній Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначає, що цього тижня американські офіційні особи зустрічаються з керівниками нафтової промисловості, представниками регулюючих органів і фінансовими інститутами в Сінгапурі та Малайзії. США хочуть посилити обмеження на експорт іранської нафти і обмежити здатність Росії продовжувати фінансувати її війну проти України.

Bloomberg пише, що США висловили стурбованість тим, що Росія продовжує отримувати критично важливі компоненти через південно-східну частину Азії, використовуючи перекази для маскування кінцевого пункту призначення. До їх числа входять компоненти, які використовуються для ведення війни.

Також команда зі США наполягала на вжитті заходів для боротьби з відмиванням грошей і порушувала питання про ризики, пов'язані зі старими суднами так званого "тіньового флоту" Ірану.