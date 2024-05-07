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США хотят помешать Ирану и ХАМАС зарабатывать деньги в Азии, - Bloomberg

Вторник 07 мая 2024 19:53
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США хотят помешать Ирану и ХАМАС зарабатывать деньги в Азии, - Bloomberg Архивное фото: США хотят помешать Ирану и ХАМАС зарабатывать деньги в Азии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки обеспокоены растущими усилиями Ирана и террористами из ХАМАС по сбору финансирования в юго-восточной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что на этой неделе американские официальные лица встречаются с руководителями нефтяной промышленности, представителями регулирующих органов и финансовыми институтами в Сингапуре и Малайзии. США хотят ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти и ограничить способность России продолжать финансировать ее войну против Украины.

Bloomberg пишет, что США выразили обеспокоенность тем, что Россия продолжает получать критически важные компоненты через юго-восточную часть Азии, используя переводы для маскировки конечного пункта назначения. В их число входят компоненты, которые используются для ведения войны.

Также команда из США настаивала на принятии мер для борьбы с отмыванием денег и поднимала вопрос о рисках, связанных со старыми судами так называемого "теневого флота" Ирана.

Санкции США против Ирана и ХАМАС

Иран финансирует террористов из ХАМАС, поэтому Вашингтон пытается пресечь пути получения доходов как ХАМАСом, так и Ираном.

В январе Великобритания и США ввели санкции против ключевых фигур в финансовых сетях ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Недавно Соединенные Штаты Америки и Великобритания решили ввести новые санкции против Ирана. Это стало ответом на недавнюю атаку Тегерана на Израиль.

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