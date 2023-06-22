UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В США хочуть переконати країни Глобального Півдня засудити РФ, готується зустріч, - FT

Фото: Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують переконати країни Глобального Півдня засудити російську агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Як пише видання з посиланням на джерела, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван цими вихідними полетить до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн Глобального Півдня.

За словами співрозмовників видання, Салліван планує зустрітись в Копенгагені з представниками:

  • Індії;
  • Бразилії;
  • Південної Африки.

Зазначається, що список учасників зустрічі наразі не затверджений й може змінитись. Ймовірно серед присутніх також можуть бути представники Туреччини та Китаю.

План цієї зустрічі продиктований "високою ймовірністю затяжної війни в Україні та ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з Росією". За результатом зустрічі має стати переконання країн щодо відмови комунікації з Росією та засудження її вторгнення в Україну.

Варто пояснити

Індія, Бразилія, Китай й ПАР досі не долучились до санкцій Заходу проти Російської Федерації. Зокрема вони шукають "миротворчі" й дипломатичні шляхи завершення повномасштабної війни на території України.

Наприклад, Південно-Африканська Республіка та Китай вже представляли "мирні плани" раніше, однак їх ініціативи не передбачали виведення російських окупантів з території нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні