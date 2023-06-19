Без шансів на успіх. Як місія з Африки возила свій "мирний план" до Зеленського та Путіна

Минулий вікенд пройшов під знаком візиту до України та Росії делегації з Африки. Лідери семи африканських країн представили своє бачення того, як має завершитись війна, але вже зараз зрозуміло, що їхня ініціатива приречена на провал.

Країни Африки сильно постраждали від наслідків російсько-української війни, яка призвела до перебоїв у постачанні зерна, зростання цін на продукти та посилила продовольчу кризу на континенті. Крім того, Африка опинилася в центрі боротьби за вплив між Росією та Китаєм з одного боку, та Заходом, який закликає засудити вторгнення, з іншого.

Проте уряди африканських країн протягом року залишалися переважно нейтральними. Україна доклала зусиль, щоб привернути увагу Глобального Півдня і кинути виклик дипломатичному впливу Москви. У травні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив друге турне Африкою у спробі закріпити "формулу миру" як єдиний можливий шлях до майбутнього миру в Україні.

У свою чергу, Росія також направляла делегації високого рівня, прагнучи завадити Заходу вплинути на позицію африканських країн.

Вперше про свій "мирний план" в Африці заговорили у травні. Тоді президент ПАР Сіріл Рамафоса оголосив, що домовився про візит спеціальної місії.

"Ця миротворча місія є вкладом в інші аналогічні місії, спрямовані на те, щоб закінчити цей конфлікт", - зазначив він.

За місяць делегація лідерів ПАР, Єгипту, Сенегалу, Конго, Коморських островів, Замбії та Уганди по черзі відвідали Київ та Санкт-Петербург.

Російський "салют" у Києві

"Миротворча" місія прибула до Києва вранці 16 червня. Перед розмовою з президентом Володимиром Зеленським африканські лідери відвідали Бучу, яка постраждала від військових злочинів росіян, та зустрілися з генпрокурором Андрієм Костіним.

Ближче до середини дня залунала масштабна тривога, і Київ вкотре зазнав ракетного удару. Сили ППО збили всі повітряні цілі, у тому числі 6 крилатих ракет "Калібр" та 6 аеробалістичних "Кинджалів".

"Російські ракети - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - зазначив Дмитро Кулеба.

Фото: африканські лідери представили у Києві свій "мирний план" (president.gov.ua)

За даними Reuters, африканські лідери спускалися в укриття в одному з готелів Києва. Хоча в офісі президента ПАР казали, що нібито не чули сирен та вибухів, а місія йшла за планом. Пізніше на спільній прес-конференції Рамафоса визнав, що російські ракетні удари "не працюють на відновлення миру".

Зеленський підкреслив, що африканські лідери мають взяти до уваги, що саме Росія є єдиним джерелом війни. І удари по Києву під час їхнього візиту свідчать або про не підконтрольність російської армії Володимиру Путіну, або про його неадекватність.

Африканський план

Основною метою місії була презентація африканського "мирного плану", яка мала остаточно прояснити його зміст.

Ще у травні повідомлялося про те, що план передбачає мирні переговори між Києвом та Москвою до виведення російських військ. Пізніше Reuters розкрили деякі пункти рамкового документа.

Зокрема план нібито містить заходи, які можуть бути запропоновані в рамках першого етапу для налагодження діалогу. Ці заходи можуть включати відведення російських військ, вивезення ядерної зброї з Білорусі, призупинення міжнародного ордера на арешт Путіна та ослаблення санкцій проти Росії.

Однак у Києві прозвучало набагато менше конкретики, ніж очікувалося. За словами Сиріла Рамафоси, африканський план містить 10 пунктів:

війна має завершитися мирними переговорами

переговори повинні розпочатися якнайшвидше

необхідна "деескалація з обох боків"

забезпечення суверенності держав та народів згідно зі Статутом ООН

гарантії безпеки "для всіх країн"

розблокування експорту зернових та добрив з України та РФ

гуманітарна підтримка потерпілим від війни

врегулювання питань обміну полоненими та викрадених українських дітей

післявоєнне відновлення

тісніша взаємодія з країнами Африки

Очевидно, у пропозиціях африканських лідерів домінували прагматичні інтереси, оскільки вони більше зацікавлені у безперебійних постачаннях зерна та добрив, аніж у тому, щоб назвати Росію агресором та закликати її вивести війська з України.

Зазначимо, президент Коморських островів Азалі Ассумані також заговорив про якусь "дорожню карту".

"Щодо війни, недостатньо залатати пробоїну...Є проблема і її треба вирішувати. Або ми встановлюємо мир із сусідом, і ми тут якраз для того, щоб допомогти... У нас є "дорожня карта", яку ми повинні виконувати. І для добрив, для зернових... Є і блокування, але є ті двері, які мають відчинитися, є діти, якими варто займатися, є полонені, і, відповідно, всі разом ми маємо вирішувати ці проблеми", - наголосив він, проте після його слів виникло непорозуміння.

Як реагувала Україна

На прес-конференції Зеленський заявив, що не розуміє, про яку "дорожню карту" говорив Ассумані. А також зазначив, що не хоче, щоб за підсумками зустрічі африканських лідерів з Путіним на українську сторону чекав сюрприз. У відповідь лідер Коморських островів уточнив, що без думки Києва жодних рішень не прийматимуть.

Володимир Зеленський пропонує Африці підтримати українську "формулу миру" (president.gov.ua)

Загалом вищезазначені ініціативи не викликали ентузіазму. За словами президента України, переговори з Росією на цьому етапі призведуть до заморожування війни.

"Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз зазначу: потрібен реальний мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - наголосив він.

Він також запросив країни Африки взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру та приєднатися до його формули. Зеленський додав, що на переговорах побачив перспективу роботи над конкретними пунктами. А пропозиції з різних континентів є важливими для базису, який має будуватися на "формулі миру".

Зазначимо, Рамафосу на Заході вважають досвідченим переговорником, який відіграв важливу роль у викоріненні апартеїду. На зустрічі у Києві, як зазначив Зеленський, згадували першого демократично обраного президента ПАР Нельсона Манделу. І шлях Мандели доводить, що якщо правда на твоїй стороні, то "навіть за ґратами можна бути вільнішим, ніж у бункері", додав він, натякаючи на Путіна.

Фіаско у Росії

Примітно, що у п'ятницю з одним із літаків ПАР у Варшаві сталася темна історія, через яку частина делегації так і не потрапила на поїзд до Києва. Польське МЗС пояснило, що президентська охорона при собі мала зброю і вона могла залишити борт лише без неї. У результаті охорона чекала на свого президента у літаку. Наступного дня до Санкт-Петербурга африканська делегація вилетіла у повному складі.

Азалі Ассумані на зустрічі з Путіним заявив, що делегація візитом до Росії хотіла показати дружбу, яка пов'язує її з Африкою. А також через нього почути думку російського народу та спонукати розпочати переговори з Україною.

Сиріл Рамафоса представив "мирний план" і закінчив промову тим, що африканські лідери визнають суверенітет країн у розумінні Статуту ООН відповідно до міжнародних принципів.

Однак у Путіна інше розуміння Статуту, і замість того, щоб дати гостям закінчити вступне слово, він почав транслювати наративи про нібито державний переворот у 2014 році, підтримку "права на самовизначення" в Криму та на Донбасі, а також про те, що в голоді в Африці винна не війна, а західні країни, які нібито змели зі світового ринку все продовольство.

"Ми не вважаємо, що постачання українського зерна на світові ринки вирішують проблему бідності та голоду. Ні, це не так", - додав Путін, наголосивши, що Україна нібито постачає зерно не до найбідніших країн, а до Туреччини та Євросоюзу.

Насамкінець російський президент заявив, що ніколи не відмовлявся від переговорів. І навіть почав розмахувати проектом Стамбульського договору про постійний нейтралітет та гарантії безпеки України. Документ складається з 18 статей і положень про збройні сили і так далі, але Путін поки не став їх зачитувати. Зазначимо, що Україна вийшла з переговорного процесу навесні 2022 року після масових свідчень російських військових злочинів на окупованих територіях.

Свою тираду він завершив звинуваченням у тому, що Україна відмовилася від документа одразу після того, як Росія нібито виконала обіцянку щодо відведення військ із північних областей. При цьому не уточнивши, що Київ вийшов із переговорів у травні, а окупаційні війська тікали наприкінці березня - на початку квітня.

Фото: Володимир Путін на зустрічі з африканськими лідерами говорив про "переворот" 2014 року (kremlin.ru)

У підсумку Путін дав зрозуміти, що його позиція не змінилася, він не готовий відступитися від своїх аргументів і такими будуть будь-які "переговори" з його участю. По суті це означало провал африканської ініціативи.

У президента України назвали цю зустріч типовим шахрайством, коли воєнний злочинець у міжнародному розшуку з ордером на арешт скаржиться про те, що діє нібито в рамках Статуту ООН.

"Делегація мала можливість побачити, хто насправді зацікавлений у мирі, а хто насправді сам по собі війна… Все, про що йшлося в Росії, - було про війну, про те, як знищувати життя далі. Немає альтернативи формулі миру, добре , що світ дедалі більше це чує і бачить", - відреагував сам Зеленський.

Реакція західних партнерів

Європейський союз зайняв однозначну позицію. За словами голови зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, Брюссель не підтримає "мирного плану" Африки, якщо він передбачає заморожування війни.

"Ми хочемо миру, який відновить права українців, їхній суверенітет та території. Якщо хтось може переконати Росію залишити Україну, то ми, безумовно, підтримаємо це. Однак якщо йдеться про припинення вогню та фіксування існуючих позицій, то це не мир. Така наша позиція", - наголосив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон підтримає лише ті ініціативи, які сприятимуть стійкому миру. Він також відреагував на удар по Києву у день візиту африканських лідерів. За його словами, у тому, що на українську столицю посипалося ще більше ракет, була своя "жахлива іронія".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігає від поспіху щодо переговорів. Він також зазначив, що для того, щоб мир був стійким, він має бути справедливим. А не перетворитися під диктовку Москви на заморожений конфлікт.

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За підсумками візитів до України та Росії сьогодні президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив сподівання на те, що сторони розглянуть пропозиції африканської місії. Схоже, щонайменше на словах він залишається єдиним, хто досі заперечує її провал.

Докладніше про особливості африканського погляду на російсько-українську війну, - читайте у матеріалі "Битва за Південь. Чому Африка підтримує Росію і як Україна планує це змінити".