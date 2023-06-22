RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США хотят убедить страны Глобального Юга осудить РФ, готовится встреча, - FT

Фото: Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки планируют убедить страны Глобального Юга осудить российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга.

По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями:

  • Индии;
  • Бразилии;
  • Южная Африка.

Отмечается, что список участников встречи не утвержден и может измениться. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая.

План этой встречи продиктован "высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией". По результатам встречи должно стать убеждение стран об отказе коммуникации с Россией и осуждении ее вторжения в Украину.

Следует объяснить

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР до сих пор не присоединились к санкциям Запада против Российской Федерации. В частности, они ищут "миротворческие" и дипломатические пути завершения полномасштабной войны на территории Украины.

К примеру, Южно-Африканская Республика и Китай уже представляли "мирные планы" ранее, однако их инициативы не предполагали вывода российских оккупантов с территории нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине