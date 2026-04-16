США грають у смертельну гру в хованки з іранськими мінами, - Politico

Міни вже у воді

Американська військова розвідка вважає, що частина іранських мін вже розміщена у протоці. Запаси Ірану налічують тисячі таких пристроїв - і хоча американсько-ізраїльська кампанія їх частково виснажила, повністю знищити арсенал не вдалося.

Якби міна пошкодила або потопила комерційне судно, рух нафтових танкерів через протоку міг би або різко сповільнитися, або зупинитися зовсім.

Понад 20 кораблів США у регіоні

У Перській затоці та навколо неї зараз перебуває більше десятка американських військових кораблів, іще кілька прямують туди.

Головне завдання флоту - забезпечити морську блокаду іранських суден, яку запровадив президент США Дональд Трамп. Водночас кораблі виконують і протимінну місію: у пошуку задіяні надводні судна, гелікоптери та підводні безпілотники.

Незабаром до регіону прибудуть:

два кораблі класу "Авенджер" - USS Chief та USS Pioneer, які у п'ятницю вийшли з Сінгапуру;

десантна група "Боксер" з 2200 морськими піхотинцями на борту, що рухається через Тихий океан;

три кораблі прибережної зони з Бахрейну, оснащені мінними комплексами.

Коли всі підрозділи зберуться, загальна кількість американських кораблів у регіоні перевищить 20, а морських піхотинців у морі стане близько 5000.

У ВМС порівнюють розмінування протоки зі збором кульбаб у дворі

"Пошук мін - це як збирати кульбаби у своєму дворі, щоб створити стежку, якою можна пройтися по двору і не наступити на кульбабу", - пояснив Стівен Віллс, відставний офіцер ВМС із Центру морської стратегії ВМС США.

За його словами, проблема ще й у тому, що розмінована ділянка може бути відносно легко замінована знову - невеликими іранськими човнами. Це робить місію постійною і виснажливою.

Поки що американські кораблі не виявили жодної іранської міни. Але комерційні судна майже зникли з протоки - оператори діють обережно.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер минулими вихідними заявив про початок роботи над безпечним маршрутом для суден.

"Сьогодні ми розпочали процес створення нового проходу, і незабаром ми поділимося цим безпечним шляхом з морською галуззю, щоб заохотити вільний потік торгівлі", - сказав він.

Технології проти мін

Іран використовує кілька типів мін:

ті, що лежать на дні і спрацьовують, коли над ними проходить судно;

прив'язані до дна ланцюгом і плавають трохи нижче поверхні;

дрейфуючі - рухаються за течією.

Для пошуку американці застосовують підводні безпілотники Knifefish та Kingfish. Вони сканують дно за допомогою гідролокатора і фіксують будь-які аномалії.

Скільки часу займе розмінування

Відставний офіцер ВМС Браян Кларк із Інституту Гудзона каже, що очистити маршрути можна за кілька тижнів, за умови, що міни є.

"А якщо вони не заміновані, і ви просто хочете побудувати безпечний прохід, через який ви збираєтеся проводити кораблі, це може зайняти лише кілька днів", - додав він.